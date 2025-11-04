Este martes Damián Pizarro recibió importantes palabras de un excompañero de Colo Colo, quien destacó el trabajo que realizó el joven centrodelantero que hoy está a préstamo en Le Havre de Francia.

Se trata del extremo Cristián Zavala, quien acaba de ser campeón con Coquimbo Unido. Esta jornada el futbolista de 26 años conversó con Radio ADN, donde fue consultado por su apreciación respecto a la falta de ‘9’ en el fútbol chileno.

En esa línea, el oriundo de Puente Alto recordó los comienzos de Pizarro en el Cacique, quien más tarde fue vendido al Udinese.

“La verdad, yo creo que también hay que darle ciertos minutos a los jugadores. Es muy extraño que un jugador llegue y haga tres goles en tres partidos seguidos. Va de la mano con que le den la confianza a los jugadores, hay que aguantarlos un poco”, comenzó opinando Zavala.

“El Dami explotó en un momento preciso. Yo lo presencié ahí también, al principio no le salían los goles y después le empezó a ir bien. Creo que así tiene que ser, no así de una que si no hace el gol, lo saco”, agregó respecto al joven centrodelantero.

Cristián Zavala fue compañero de Damián Pizarro en Colo Colo durante el primer semestre del 2024. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

“Creo que tienen que dejar que juegue, que haga su juego y que le den los minutos correspondientes para que se pueda adaptar al partido”, completó.

Cabe recordar que Damián Pizarro ha sido criticado recientemente por su entrenador Didier Digard en Le Havre, donde no ha podido afianzarse. El atacante de 20 años llegó en agosto y solo suma 26 minutos en dos partidos por la Ligue 1.

