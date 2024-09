Colo Colo no pudo ante River Plate y se despidió de la Copa Libertadores 2024 en la instancia de cuartos de final. Juan Cristóbal Guarello no quedó conforme con la forma de encarar el partido de Jorge Almirón.

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) evaluó con nota insuficiente al entrenador. “Le vamos a poner un 3.0, porque en la Copa Libertadores tienes que ser en un momento valiente, tienes que jugártela y decir toda la carne a la parrilla, todo a nada, al ataque, carga lancero, al abordaje muchachos”, dijo en el programa La Hora de King Kong.

“Hay que ser valiente, hay que jugársela y estuvo con el freno de mano todo el partido. Está bien no tienes que quemar las naves en Santiago porque te quedan 90 minutos en Buenos Aires, pero en Buenos Aires cuando no te queda nada, quema las naves y no las quemaste”, añadió el comunicador.

También evaluó mal al encuentro que se vio: “Yo le pongo un 2.0. Como espectáculo en Copa Libertadores, de cuartos de final, con dos excampeones de la Copa, con toda la changanga y la hojarasca que se levantó, el partido no respondió ni de cerca”.

Incluso lo comparó con otro encuentro: “Fíjate que tenía en paralelo a Corinthians con Fortaleza de la Sudamericana, parecían dos deportes distintos. Había una llegada al arco cada minuto y medio, dos o tres minutos, acá no pateaban al arco ni obligados con un decreto presidencial”.

Las notas de Juan Cristóbal Guarello a los futbolistas

El comentarista evaluó con un 5.0 a Brayan Cortés: “Nada que hacer en el gol, descolgó una pelota, atajó un centro abajo”. Luego siguió con Alan Saldivia, a quien calificó con un 4.0: “Muy torpe con el balón, se nota la falta de fútbol”.

Emiliano Amor y Erick Wiemberg zafaron también, ya que el conductor de La Hora de King Kong los evaluó con 5.0 y 4.2 respectivamente.

Con Mauricio Isla apareció su primer rojo a los jugadores: “Un 3.0, a Isla lo trajeron para ser factor ofensivo y diferenciarse de Opazo. Hoy no fue diferente. Hubiera jugado Opazo no sé qué diferencia había”.

Guarello calificó con 4.0 a Esteban Pavez. “Luchador, empeñoso”. Luego puso una de las notas más bajas a Leonardo Gil: “Falló en el gol estrepitosamente y no estuvo preciso en la entrega, 2.8”.

Lucas Cepeda pasó en las calificaciones: “Voluntad, voluntad, le vamos a dar un 5.0 por la voluntad”. Sobre Arturo Vidal, destacó una virtud similar: “Voluntad, voluntad, personalidad un 4.0”.

Carlos Palacios no se salvó del rojo de JC: “No fue desequilibrante, lento, perdió pelotas, 3.2” y Javier Correa tampoco. “Hay que exigirle el millón 800 mil dólares. Correa un 2,5”, evaluó el comunicador.

Por último, evaluó al ingresado Guillermo Paiva: “Voluntad, voluntad le vamos a dar el 3.7”.