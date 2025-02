Colo Colo consiguió sumar sus primeros tres puntos dentro de la fase de grupos en la Copa Chile, en donde los ‘Albos’ se impusieron por un contundente 4-0 ante Unión San Felipe y llegan bien aspectados a su estreno por el torneo nacional.

A pesar de que todo fue alegría en Colo Colo, el volante del ‘Cacique’ Claudio Aquino no salió muy contento de este partido tras ser expulsado por una polémica acción, en la que el ex Vélez Sarsfield conversó con la prensa para hacer sus descargos públicos.

“La expulsión no es lo que uno busca. Me parece que la tarjeta roja fue un poquito de más, una tarjeta amarilla hubiese estado bien. Son decisiones que toman los árbitros, trato de no hablar mucho de eso. Para mí no era para roja, hablé con varios que me dijeron lo mismo, así que estoy tranquilo”, comenzó señalando Aquino.

El 10 de los ‘Albos’ explicó como se dio la jugada de la expulsión, en la que se enfrascó en una breve discusión con el jugador rival y que finalmente terminó con Aquino viendo la tarjeta roja.

Aquino vio la roja en Colo Colo | Foto: Photosport

“El jugador de ellos viene, me choca de frente, me pega con el brazo y nos empezamos a forcejear, yo levanto la mano y cuando la levanto le pego por acá (el mentón)”, declara.

Finalmente, Aquino señaló lo que fue la conversación que tuvo con la jueza Dione Rissios tras la decisión de expulsarlo, en la que la jueza le dio las razones de su sanción y el 10 de Colo Colo no tuvo que hacer nada más que acatar, a pesar de sentirse perjudicado.

“El árbitro me dijo que le pegué una piña, que era roja directa. En ningún momento le pegué en la cara, ni nada. Son decisiones que se toman en el momento, por ahí perjudican a uno, pero hay que seguir y ver qué es lo que pasa”, concluyó.

Colo Colo y su debut en el torneo nacional

Colo Colo deberá viajar a la cuarta región para enfrentarse ante Deportes La Serena en la primera fecha del Campeonato Nacional, duelo que se disputará este domingo 16 de febrero a partir de las 12:00 horas.