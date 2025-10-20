Este domingo Colo Colo cayó por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido dando cuenta de las diferentes realidades que atraviesan estos equipos que se enfrentaron en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Por una parte, los piratas, volvieron a ganar pese a la larga para por la realización del Mundial sub 20 en nuestro país, demostrando que son los más que seguros campeones de la Liga de Primera.

En la otra cara de la moneda están los albos, que han tenido una temporada para el olvido eliminado de todas las competencias que jugó, perdiendo la Supercopa ante su archirrival y ahora se encuentra lejos del puntaje necesario para entrar en alguna copa para el 2026.

Igualmente Colo Colo ya piensa en el próximo año y en la zona mixta Arturo Vidal fue consultado si Matías Palavecino es el jugador ideal para reforzarse.

“Si se da la oportunidad, bueno, es un jugador importante, un jugador que lo ha hecho espectacular este año, de verdad tiene mucha calidad“. aseguró el volante.

Claudio Borghi critica la petición de refuerzo que hizo Arturo Vidal.

Paulo Flores conversa con Claudio Bogrhi para BOLAVIP, el que critica los deseos de Vidal, por una simple e importante razón.

“Lo que hace Vidal es subirle el precio, pero no sé qué atribuciones tiene Vidal en el club, la verdad que no lo sé, es el estilo que tiene y habrá que entender que siempre se ha manejado igual”, afirmó el Bichi.