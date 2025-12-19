Colo Colo no tiene tiempo que perder tras su desastrosa temporada 2025, donde los albos no lograron ninguno de los objetivos que se trazaron a principio de año y, como si fuera poco, fueron humillados por Universidad de Chile en la Supercopa del fútbol chileno.

Fernando Ortiz ya trabaja en el armado del plantel para un 2026 sin participación en copas internacionales, donde este viernes podría haber novedades tras la reunión de directorio que sostendrá Blanco y Negro.

Francisco Salinas será jugador de Colo Colo. | Foto: Photosport

Uno que se adelantó a la reunión de Blanco y Negro fue un directivo de Coquimbo Unido, quien en conversación con El Mercurio confirmó que Francisco Salinas será jugador del Cacique: “Está prácticamente hecho. El jugador tiene una cláusula de salida de unos US$ 450 mil y Colo Colo la va a pagar”, dijo.

La misma fuente asegura que el cuadro coquimbano no sufrirá tanto la partida de Salinas hacia el Estadio Monumental, ya que “No nos complicamos, porque Dylan Escobar vuelve de Universidad Católica”, agregó.

Así las cosas, todo indica que Francisco Salinas tendrá el gran salto de su carrera como futbolista profesional y defenderá al Cacique en la temporada 2026 donde los albos tienen que ir por los tres torneos que disputarán durante el año.

En síntesis

Francisco Salinas será nuevo jugador de Colo Colo para afrontar la temporada 2026.

El club albo pagará una cláusula de salida de US$ 450 mil a Coquimbo Unido.