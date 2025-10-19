Colo Colo no levanta cabeza y la paciencia de los hinchas se agota. El “Cacique” sumó este domingo una dura derrota por 1 a 0 en su visita a Coquimbo Unido, un resultado que lo mantiene fuera de los puestos de copas internacionales y profundiza las dudas sobre el ciclo de Fernando Ortiz.

En el primer tiempo, el conjunto Popular pudo dominar la posesión y genera ocasiones de peligro al arco defendido por Diego “Mono” Sánchez, pero sufrió una alarmante falta de finiquito, lo que genera una evidente frustración.

Ya en la segunda parte, los albos se derrumbaron completamente tras el gol de Bruno Cabrera (53′), mostrando una alarmante falta de reacción.

Juan Cristóbal Guarello analiza la derrota de Colo Colo vs. Coquimbo Unido

Este colapso fue analizado por el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien fue categórico al describir la actuación del conjunto de Macul en dos mitades radicalmente opuestas.

El comunicador reconoció una leve mejoría en la primera parte, pero criticó la ineficacia alba: “Colo Colo no tuvo la gran llegada. Tuvo el control de la pelota, la posesión, más llegadas, más peligroso, pero no tuvo la eficacia que podía esperarse. El primer tiempo fue lo mejorcito de lo que lo habíamos visto en el año”, analizó en la transmisión oficial de Deportes En Agricultura.

Sin embargo, Guarello lanzó su crítica más dura para describir el desplome del equipo tras recibir el gol.

El gol de Bruno Cabrera dejó “groggy” a los Albos | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

“Cuando Coquimbo Unido hace el gol, Colo Colo queda en pelota. Es como si lo hubieran cogoteado, le hubieran sacado la ropa y no tiene para nada para dar. Ni reacción, ni rebeldía, ni ganas, ni argumentos futbolísticos, ni fuerza, ni banca, ni nada”, sentenció, graficando la nula capacidad del cuadro albo para sobreponerse a la adversidad.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo deberá dar vuelta la página y enfocarse en el duelo ante Deportes Limache, el cual se disputará el lunes 27 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.