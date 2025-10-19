Este domingo Colo Colo perdió ante Coquimbo Unido, equipo que ya se prueba la corona de campeón por primera vez en su historia con un rendimiento que roza la perfección.

Hay muchas figuras en el equipo pirata, pero la que resalta es la del argentino que utiliza la camiseta número 10, Matías Palavecino, volante que será uno de los más deseados a final de la temporada.

Precisamente en zona mixta se le preguntó a Arturo Vidal si le gustaría tenerlo de compañero en Colo Colo 2026 afirmando que “si se da la oportunidad, bueno, es un jugador importante, un jugador que lo ha hecho espectacular este año, de verdad tiene mucha calidad“.

El volante albo agregó que “me alegro por él, es un muchacho que se ve humilde, muy concentrado y a la hora de hablar con él, me alegra, trabaja mucho y es una persona que vive aprendiendo”.

Vidal además confesó que tuvo contactos con Palavecino durante el partido y dio detalles del encuentro.

“Me habló mucho en el partido, fue difícil marcarlo, se mueve mucho en el campo de juego y por algo Coquimbo está primero, por tener un jugador como ese”, cerró el mediocampista.

Matías Palavecino ante Arturo Vidal

Mira el video de Arturo Vidal