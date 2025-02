Una disputa se toma las últimas semanas del mercado de fichajes del fútbol chileno, ya que Colo Colo quiere sumar a sus filas a una de las promesas de Cobreloa, quien ya dejó aquel club.

Se trata de Tomás Roco, quien ya se encuentra en Santiago a la espera que se resuelva su futuro. Pero los loínos no quieren dejarlo partir a costo cero, por lo que reclaman 90 mil dólares por los derechos formativos.

Además, desde Calama reclaman otros 150 mil dólares que estarían debiendo desde Macul, correspondiente a la última parte del pago del pase de Ignacio Jara en 2020.

En Cobreloa rompen el silencio por Tomás Roco

Este martes conversó con Radio Cooperativa el vicepresidente de Cobreloa, Ignacio Mejich, quien le envió una advertencia a los albos: “Colo Colo no responde el teléfono, no responden correo, no contestan el teléfono, no sé. Habrá que ir a hacerles una encerrona en el estadio para que hablen”.

“En la proyección igual hay que inscribir a los jugadores e igual no lo van a poder inscribir. Es la misma situación, en el fondo no cambia nada”, agregó el dirigente respecto a la inscripción que deben hacer en Pedrero.

En la misma línea, quien es abogado de profesión, reveló lo que ha podido conversar con el representante del juvenil.

“Hemos hablamos con su representante y con su abogado y estan intentando gestionar con Colo Colo, pero la verdad silencio, no pasa nada”, transparentó.

“De acuerdo a lo que dice su representante, que ellos ya han hablado con Colo Colo y ahí nosotros incluso intercambiamos un covenio de pago, pero en Colo Colo nunca respondieron“, concluyó.

Tomás Roco espera por su incorporación a Colo Colo. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

En Colo Colo lo esperan para el equipo de proyección

En Colo Colo esperan sumar al volante de 18 años para nutrir la cantera y reforzar al equipo de proyección. Así lo aseguró ayer el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en conferencia de prensa.

“Lo de Tomás Roco no es un proyecto para que venga a cumplir minutos sub 21 en el primer equipo, es un proyecto, valga la redundancia, para la Proyección, que analizamos para poder incorporarlo a nuestra cantera”, expuso el timonel albo.