En los próximos días podría haber un gran golpe en el mercado de fichajes del fútbol chileno, ya que Jordhy Thompson tiene una chance de volver al país luego de su salida de Colo Colo hace un año.

El extremo de 20 años que pertenece al FC Orenburg de Rusia no ha vuelto a Europa luego de sus vacaciones y se ha ausentado de la intertemporada del equipo gasífero en Turquía.

Su deseo sería quedarse en Chile y por lo mismo ya fue ofrecido a un equipo de Primera División. Así fue confirmado por un dirigente de aquel club en diálogo con El Deportivo de La Tercera.

El equipo chileno al que fue ofrecido Jordhy Thompson

Se trata de Audax Italiano, club que es parte de la Liga de Primera. “Es efectivo, nos ofrecieron a Thompson. ¿Si lo vamos a fichar? Él pertenece al Orenburg”, expresó el directivo al matutino.

Eso sí, en el mismo medio indicaron que los de La Florida solo piensan en fichar al antofagastino si es que logra desvincularse del cuadro ruso.

“Solo se podría analizar su arribo en condición de jugador libre”, mencionaron en el periódico.

Cabe recordar que Thompson partió a préstamo desde Colo Colo al FC Orenburg a inicios de 2024, luego de sus problemas personales fuera de la cancha. A mitad de temporada, y tras conseguir los objetivos con el equipo ruso, fue transferido de forma definitiva, a cambio de 1,2 millones de dólares por el 60% de su pase.

Jordhy Thompson podría volver al fútbol chileno.

El deseo de Jordhy Thompson

Recientemente en entrevista con Radio ADN, el Niño Joya confesó que su gran deseo es volver al Cacique.

“Siempre he querido volver y devolverle a la gente el cariño que me han dado hasta el día de hoy. Así que espero en algún momento poder volver para regalarle a Colo Colo todo lo que me dio y, si dios quiere, salir campeón“, dijo hace dos semanas.

Pero el pasado viernes, el capitán de los albos, Esteban Pavez, le cerró las puertas al puntero: “La verdad que no me quiero referir a él, es un jugador que ya no está en el club y no me quiero referir a él. Solo desearle lo mejor en su carrera“.