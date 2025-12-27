Colo Colo se encuentra confeccionando su plantel de cara a la temporada 2026, donde ya tiene varias salidas confirmadas y varios jugadores que partirán a préstamo para buscar nuevos rumbos y valorizarse en el mercado.

Ese es el caso de Manley Clerveaux, jugador de origen haitiano en el Cacique que sorprendió hace un par de días tras ser confirmado como flamante refuerzo de Deportes Puerto Montt para disputar la Primera B en el 2026.

Clerveaux habría protagonizado indisciplina en Colo Colo. | Foto: Photosport

La salida del chileno-haitiano, eso sí, no fue producto del azar ni para que sumara minutos, sino que fue debido a una grave indisciplina según reveló Juan Cristóbal Guarello: “Me acaban de decir lo de Clerveaux, la interna… le faltó el respeto a Tito Tapia y a los compañeros”, dijo en Deportes en Agricultura.

En esa línea, Guarello complementa su información y asegura que el jugador tuvo una fea acción con ‘Tito’ Tapia que le terminó costando su salida del Estadio Monumental: “Lo desautorizó como entrenador… no le ganó a nadie”, sumó.

Lo cierto es que Manley Clerveaux no jugará en Colo Colo la próxima temporada y tendrá que remar desde atrás en Deportes Puerto Montt si quiere hacerse un nombre en el fútbol chileno y tener una nueva oportunidad en el Cacique.

