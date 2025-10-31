La era de Fernando Ortiz no ha dado los frutos esperados y Colo Colo sigue más que complicado en sus aspiraciones de clasificar a copas internacionales. Además, los equipos que están arriba en la tabla no dejan de sorprender, motivo por el que los Albos siguen con los pelos de punta en esta recta final del torneo.

En su último encuentro, al ‘Cacique’ le empataron en el último minuto. El Popular lo ganaba por 2 a 0 cuando en las instancias finales del compromiso, Deportes Limache aprovechó las falencias defensivas y terminó emparejando el encuentro.

Aquello dejó al cuadro de Macul a seis puntos de Cobresal en dicha instancia, equipo que ocupaba el séptimo lugar de la tabla y, por ende, el último cupo a Copa Sudamericana. Esta vez, los ‘Mineros’ volvieron a ganar y se escaparon más aún de los Albos.

Para Colo Colo es de suma urgencia ganar o ganar. Según la IA de Google, Gemini, necesita triunfar en al menos cuatro de los cinco encuentros que le restan por la Liga de Primera para no pasar más zozobras en lo que resta de torneo.

En resumen según la IA

Colo Colo necesita Ganar al menos 4 de los 5 partidos restantes para totalizar 47-50 puntos.

Fernando Ortiz está con el agua al cuello en Colo Colo, muy cerca de quedarse fuera de copas internacionales.

Esperar que Palestino (42 pts, 25 PJ) y/o U. de Chile (42 pts, 24 PJ), y/o Cobresal/O’Higgins/Audax Italiano pierdan puntos en sus partidos.

Idealmente, buscar alcanzar o superar la línea de 45 puntos para tener una chance realista de Copa Sudamericana (puestos 5º al 8º) o la Libertadores (si hay arrastre de cupos de Copa Chile).