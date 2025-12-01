Colo Colo pende de un hilo para clasificar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana, situación que alterará el presupuesto del Cacique pensando en la próxima temporada.

Independiente de lo que suceda con una hipotética clasificación a copas internacionales, en los albos ya piensan en el próximo año y en la conformación del plantel para afrontar los desafíos en el plano local.

En esa línea, fue el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia quien anunció un inminente ‘refuerzo’ para el Cacique: jugador que milita en el extranjero no seguiría en su club y debe volver al Estadio Monumental para la temporada 2026.

Peñarol no compraría a Brayan Cortés. | Foto: Photosport

“Mañana arrancan de vacaciones los jugadores en Uruguay. Cortés tiene contrato hasta el 31/12, por ahora no se sabe nada, pero algunos colegas uruguayos me dijeron que difícilmente Peñarol compre al arquero”, reveló.

Cabe recordar que Brayan Cortés partió a mitad de temporada al gigante uruguayo en calidad de préstamo con opción de compra, pero según la información de Hevia, el cuadro charrúa no haría uso de esa opción y debe volver al Cacique.

Con Colo Colo, Cortés tiene contrato hasta el 2027 y todo dependerá de la intención del portero para volver al Estadio Monumental, pujar para que Peñarol compre su carta o bien buscar rumbo en otro club.

En síntesis

El portero Brayan Cortés debería volver a Colo Colo para la temporada 2026.

El club uruguayo Peñarol difícilmente hará uso de la opción de compra por Brayan Cortés.