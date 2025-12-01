La Primera División del fútbol chileno perdió a un tradicional equipo el día de ayer, toda vez que Unión Española no pudo lograr la épica y terminó bajando a la Primera B tras más de 25 años en la división de honor del balompié criollo.

Uno que supo vestir los colores del cuadro hispano fue Ramsés Bustos, ex jugador de fútbol quien hoy por hoy se dedica más a interactuar por Redes Sociales que a otra cosa, donde no le fue muy bien en las últimas horas.

Bustos, feroz hincha de Unión Española, se acostumbró a molestar e insultar a los hinchas de Colo Colo cuando el cuadro hispano le ganaba al Cacique, pero ahora se la tuvo que ‘comer calladita’ y soportar el troleo de los hinchas albos.

“Que les dolió este twitteo a las Z, que aún después de años me siguen enviando mensajes… si ya ganamos en el vertedero. Aguante la Unión por siempre”, colgó en su cuenta personal de X tras citar un posteo de él mismo en donde se burlaba de Colo Colo.

“A la B, hijo de Moisés”, “¿Cuándo será el próximo Colo Colo vs Unión?” y “Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas…” fueron algunas de las réplicas de los hinchas albos al molestoso ex jugador de la Unión Española.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que el cuadro hispano no tiene tiempo que perder y debe pensar desde ya en lo que será la temporada 2026, donde tendrán que disputar la Primera B.

En síntesis

Unión Española descendió a Primera B tras más de 25 años en la división de honor chilena.

El exjugador Ramsés Bustos fue trolleado en Redes Sociales (X) tras el descenso de Unión Española.