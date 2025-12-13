La incertidumbre en torno al futuro de Brayan Cortés vuelve a instalarse con fuerza en el mercado de fichajes, justo cuando Colo Colo intenta ordenar su plantel de cara a la temporada 2026 y definir quién será el dueño del arco albo.

El meta de 30 años, que tuvo un reciente paso a préstamo por Peñarol de Uruguay y regresó al Estadio Monumental en medio de dudas sobre su continuidad, ha sido uno de los nombres más comentados en Macul durante las últimas semanas.

En Blanco y Negro saben que la situación del arquero no es sencilla. Entre el deseo del jugador de buscar nuevos desafíos y la necesidad del club de contar con certezas bajo los tres palos, cualquier movimiento podría provocar un remezón importante en el armado del equipo.

Brayan Cortés quiere seguir su carrera en el extranjero | FOTO: Caton Britos/FocoUy/Photosport

México vuelve a aparecer en el horizonte de Brayan Cortés

En ese escenario, los periodistas Cristián Alvarado y Felipe Puccio en ADN Deportes encendieron las alarmas al revelar un nuevo posible destino para el nacido en Iquique.

“No descarte, téngalo ahí la opción de Brayan Cortés a México. En negociación preliminar, y otra vez puede ser el fútbol mexicano opción para el meta que estuvo en Peñarol”, señalaron.

De concretarse, no sería la primera vez que el arquero chileno aparece en la órbita de clubes mexicanos, una liga que históricamente ha mostrado interés por porteros sudamericanos y que podría ofrecerle estabilidad tanto deportiva como económica.

En síntesis…

El arquero chileno Brayan Cortés nuevamente aparece en el radar del mercado extranjero.