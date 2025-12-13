El entrenador argentino, Gustavo Álvarez vive días de alto impacto dentro de la Universidad de Chile, en la que el estratega sigue en el ojo del huracán tras lo que ha sido su postura clara de poder dejar el club, a pesar de tener contrato hasta el 2026.

El círculo de representación del DT argentino ha buscado la fórmula de poder poner punto final a su ciclo en la U, pero está a día de hoy parece cada vez más lejana, debido a que desde lo económico están muy lejos de poder llegar a un acuerdo.

Mientras ambas partes siguen en su tira y aflojas, en las últimas horas, el entrenador argentino recibió un tremendo mazazo pensando en lo que puede ser la temporada 2026.

Universitario tendría listo a su nuevo DT

Álvarez pierde una gran opción | Foto: Photosport

En las últimas horas, el nombre de Gustavo Álvarez aparecía como una gran opción para tomar la banca técnica de Universitario de Perú, tras lo que fue la salida de Jorge Fossati, opción que sin duda ilusionaba al DT azul como posible destino.

Si bien su nombre tomó fuerza, desde el conjunto peruano le habrían dado un tremendo portazo al entrenador argentino, ya que tendrían todo acordado con un nuevo director técnico.

La prensa peruana da por hecho la llegada del español, Javier Rabanal a la banca de Universitario de Perú, quien en esta temporada ha dirigido a Independiente del Valle de Ecuador.

Hace unos instantes, desde el equipo ecuatoriano confirmaron la salida de su DT a finales de esta temporada, lo que todo da indicar a que cuando culmine su actuación con los ‘Rayados’ en la Liga de Ecuador, será el nuevo entrenador de Universitario.

De esta forma, Gustavo Álvarez sufre un importante traspié en su deseo de encontrar una salida de la Universidad de Chile, en la que deberá seguir negociando su salida, en la que no quiere perder ningún solo peso al parecer.