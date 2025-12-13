El mercado de fichajes sigue generando movimientos y especulaciones en el fútbol chileno, especialmente en torno a Colo Colo, que tras la confirmación de Fernando Ortiz como director técnico comienza a evaluar alternativas para reforzar su plantel de cara a la temporada 2026.

Uno de los puestos que el Cacique tendría en carpeta es el arco, zona en la que actualmente cuenta con Fernando de Paul, Brayan Cortés —quien busca continuar su carrera en el extranjero—, además de Julio Fierro y Martín Ballesteros.

En ese contexto, durante los últimos días comenzó a tomar fuerza el nombre de Jaime Vargas, joven arquero de Deportes Recoleta, como una supuesta opción que estaría siendo seguida por Blanco y Negro, generando rápido impacto mediático.

Jaime Vargas en pleno entrenamiento con La Roja en Juan Pinto Durán | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Sebastián Chamagol González niega contactos con Colo Colo

El rumor alcanzó tal magnitud que desde el propio club de Primera B debieron salir a aclarar la situación, a través de la voz de su gerente deportivo, Sebastián “Chamagol” González.

“La verdad es que nos sorprendió de alguna manera, ya que se empezó a hacer viral la noticia, salió mucha información, pero más allá de esa sorpresa a nivel mediático, no ha llegado ninguna oferta por Jaime Vargas“, afirmó el exgoleador albo a ADN Deportes.

En la misma línea, precisó que si bien el arquero ha despertado interés en el mercado, no existe un acercamiento formal desde Macul. “Sí lo han sondeado algunos equipos, sobre todo de Primera División, pero directamente Colo Colo, la verdad es que no”, sostuvo.

Eso sí, González valoró que el nombre del portero que estuvo un microcliclo de La Roja con Eduardo Berizzo esté siendo vinculado a clubes grandes. “Hablando del rumor, claro que es muy lindo que esté sonando en un equipo grande como Colo Colo. Es un arquero con mucha proyección, de un biotipo importante para el medio”, explicó.

Finalmente, el directivo destacó el crecimiento sostenido del guardameta en una categoría exigente. “No hay arqueros que tengan la competencia que viene teniendo Jaime, con los minutos sumados en una categoría que es bastante exigente y en la que ha venido evolucionando en el puesto”, cerró.

