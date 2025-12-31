Colo Colo anunció este miércoles 31 de diciembre a su segundo refuerzo para la temporada, siendo el uruguayo Joaquín Sosa el jugador confirmado que se suma a Matías Fernández Cordero para el 2026.

En el Cacique no se pretenden quedar ahí y buscan más jugadores para darle un salto de calidad a un plantel que no logró absolutamente nada este 2025 y que tendrá la obligación de quedarse con todo el próximo año.

Andrada no llega a Colo Colo. | Foto: Photosport

Uno de los jugadores que estaba en la mira de Blanco y Negro era Esteban Andrada, experimentado portero con pasos por Boca Juniors quien finalmente no llegará al Estadio Monumental.

Así lo informó el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, quien a través de su cuenta personal de X informó la caída del jugador a Pedreros para la próxima temporada: “El arquero argentino deberá cumplir su contrato con Real Zaragoza hasta mayo de 2026”, informó.

Así las cosas, Colo Colo sigue teniendo a Fernando de Paul como portero titular para la temporada 2026 y busca un portero de experiencia que le pueda competir el puesto y, además, hacer subir un nivel que este 2025 estuvo al debe.

En síntesis

Joaquín Sosa es el segundo refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026.

El portero Esteban Andrada no llegará al club por su contrato con Real Zaragoza.