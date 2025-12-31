Colo Colo anunció este miércoles 31 de diciembre a su segundo refuerzo para la temporada, siendo el uruguayo Joaquín Sosa el jugador confirmado que se suma a Matías Fernández Cordero para el 2026.
En el Cacique no se pretenden quedar ahí y buscan más jugadores para darle un salto de calidad a un plantel que no logró absolutamente nada este 2025 y que tendrá la obligación de quedarse con todo el próximo año.
Uno de los jugadores que estaba en la mira de Blanco y Negro era Esteban Andrada, experimentado portero con pasos por Boca Juniors quien finalmente no llegará al Estadio Monumental.
Así lo informó el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, quien a través de su cuenta personal de X informó la caída del jugador a Pedreros para la próxima temporada: “El arquero argentino deberá cumplir su contrato con Real Zaragoza hasta mayo de 2026”, informó.
Así las cosas, Colo Colo sigue teniendo a Fernando de Paul como portero titular para la temporada 2026 y busca un portero de experiencia que le pueda competir el puesto y, además, hacer subir un nivel que este 2025 estuvo al debe.
En síntesis
