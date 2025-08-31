Colo Colo recibe a Universidad de Chile este domingo a las 15:00 en el estadio Monumental en un compromiso correspondiente a la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025. Los Albos no contarán con algunos jugadores para el trascendental compromiso.

La dupla conformada por Hugo González y Luis Pérez no tendrá a disposición a los defensores, Emiliano Amor, Alan Saldivia y al extremo Alexander Oroz. ¿Por qué no juegan? Las razones se dividen entre lesiones y suspensión por acumulación de tarjetas.

En el caso deEmiliano Amor recibió la quinta amarilla en el compromiso de Colo Colo ante Palestino en La Cisterna, por lo que tendrá una fecha de suspensión, la cual precisamente es el Superclásico frente a Universidad de Chile.

Por su parte, Alan Saldivia se encuentra en recuperación de una pubalgia y Alexander Oroz está en rehabilitación de un desgarro en los isquiotibiales

Emiliano Amor se pierde el Superclásico por acumulación de tarjetas amarillas. (Foto: Photosport)

¿Y qué pasó con Salomón Rodríguez?

Salomón Rodríguez es otra de las ausencias en Colo Colo para el compromiso ante Universidad de Chile en el estadio Monumental. El centrodelantero uruguayo quedó fuera del compromiso por decisión técnica del entrenador interino Hugo González.

El charrúa no cuenta con goles en todo lo que va de Campeonato Nacional y sólo marcó dos veces en la Copa Chile, lo que hasta el momento son sus únicas dianas en el club.

Fernando Ortiz, nuevo DT de los Albos deberá analizar la situación del ariete de 25 años.