Cuando parecía que su continuidad estaba prácticamente asegurada, el futuro de Alexander Oroz en Colo Colo volvió a instalarse como tema en el Estadio Monumental. Pese a que desde Macul se había deslizado que el delantero seguiría siendo parte del plantel, incluso considerando su escasa participación en cancha, el escenario podría dar un giro inesperado.

Es que el atacante formado en casa no ha logrado encontrar regularidad desde su regreso al primer equipo. Las lesiones han marcado gran parte de su etapa reciente en el Popular, impidiéndole sumar continuidad y consolidarse como una alternativa real en ofensiva, algo que comienza a generar dudas en la interna alba.

En ese contexto, el periodista Rodrigo Gómez, de Radio Cooperativa, encendió las alarmas al revelar que la situación física del jugador podría terminar siendo determinante. Según explicó el comunicador, las constantes molestias musculares y su prolongada ausencia en tramos clave de la temporada estarían llevando a Colo Colo a replantearse su permanencia.

El calvario de las lesiones para Alexander Oroz

La preocupación no pasa únicamente por el rendimiento deportivo, sino también por la planificación del plantel de cara a la próxima temporada. En un escenario de estrechez económica, la dirigencia de Blanco y Negro busca optimizar cada cupo del plantel, y la disponibilidad física de los jugadores aparece como un factor clave en la toma de decisiones.

En Blanco y Negro se estaría dudando de la continuidad de Alexander Oroz (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Oroz, por su parte, siempre ha contado con el respaldo del cuerpo técnico por sus condiciones y proyección, pero el tiempo juega en su contra. Cada nuevo episodio de lesión reduce sus opciones de ganarse un lugar estable y obliga al club a evaluar alternativas, ya sea mediante un préstamo o derechamente una salida definitiva.

Así, lo que parecía una continuidad asegurada hoy está lejos de ser una certeza. El ‘Flecha’ enfrenta semanas decisivas para su futuro en Colo Colo, donde su estado físico podría terminar inclinando la balanza y definir si sigue luchando por una oportunidad en Macul o debe buscar un nuevo rumbo para relanzar su carrera.

DATOS CLAVE

La continuidad de Alexander Oroz en Colo Colo para 2026 está en duda debido a sus constantes lesiones musculares y escasa participación en la última temporada.

La dirigencia de Blanco y Negro está replanándose su permanencia debido a su inestabilidad física, lo que afecta la optimización del plantel.