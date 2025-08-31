Colo Colo se encuentra a horas de enfrentar a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en uno de los partidos más esperados del fútbol chileno, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

La concentración y preparación del plantel del Cacique son totales, conscientes de que cada detalle puede ser clave en un Superclásico cargado de emoción y rivalidad.

El club atraviesa una etapa de transición tras la salida de Jorge Almirón. La llegada de Fernando Ortíz como director técnico ha generado expectativas entre los hinchas, quienes observan con atención cómo el nuevo DT buscará motivar al equipo y consolidar un proyecto que permita clasificar a torneos internacionales.

Aníbal Mosa saca voz tras la oficialización de Fernando Ortíz en Colo Colo

En su llegada a La Ruca, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, atendió a los medios para referirse al duelo ante el Romántico Viajero.

“Es un partido muy importante y con estadio lleno, que no teníamos hace tiempo. Esperemos que la noticia sea solamente lo deportivo”, manifestó el mandamás albo.

Respecto a Fernando Ortíz, Mosa agregó: “Tiene sus pergaminos y un estilo de trabajo que nos gustó. Esperamos presentarlo mañana (lunes). Estamos contentos”, dejando en claro la confianza de la dirigencia en el nuevo técnico y su proyecto para el Cacique.

Fernando Ortíz llegaría en las próximas horas a Chile | FOTO: Manuel Guadarrama/Getty Images

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico 198?

El Superclásico se disputa este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental, con arbitraje de Cristián Garay.