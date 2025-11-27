Colo Colo se prepara para lo que son sus últimos dos duelos dentro del torneo nacional, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz sueñan con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, el único objetivo que tienen los ‘Albos’ en lo que resta de año.

A pesar de que la temporada 2025 aún no concluye, ya varios rumores de mercado son los que han involucrado a jugadores de Colo Colo, en donde en las últimas horas una positiva noticia recibió el club sobre uno de ellos.

Se trata del volante argentino, Claudio Aquino, quien en las últimas semanas fue fuertemente vinculado a un posible interés de Independiente de Avellaneda de Argentina, rumor que fue completamente descartado desde el otro lado de la cordillera.

Así lo informó el secreterio general del club, Daniel Seoane en conversación con Radio La Red en Argentina, en la que señaló que desde Independiente no hay interés alguno en el 10 de Colo Colo.

De Independiente descartan a Aquino | Foto: Photosport

“Gustavo Quinteros no nos pidió a Claudio Aquino”, fue lo que señaló el secretario del ‘Rojo’ ante los rumores que vinculan al 10 de Colo Colo con Independiente.

De esta manera, los ‘Albos’ respiran tranquilos con las situación de Aquino, quien permanecería en el club y cumpliría su contrato con Colo Colo, el cuál lo mantiene en la institución hasta finales del 2026.

En Síntesis…