El sábado por la noche se disputó la final del Torneo de Clausura en Argentina, donde Estudiantes de La Plata se coronó campeón frente a Racing de Avellaneda, propinándole un duro golpe a Independiente, club que tuvo una intensa disputa con Universidad de Chile esta temporada.

El Rojo necesitaba que su clásico rival se quedara con el título para poder clasificar a la Copa Sudamericana 2026, pero la Academia empató 1-1 con el Pincharrata y en penales se inclinó por 5-4.

De esta forma, el equipo que dirige Gustavo Quinteros se queda sin participación internacional para la próxima temporada, dejando en pausa también su deuda con la Conmebol.

Gustavo Quinteros es el actual DT de Independiente de Avellaneda. (Foto: Independiente)

Así es, porque Independiente debe cumplir con siete partidos sin público de local y otros siete de visita en las copas continentales, por lo sucedido en la denominada barbarie de Avellaneda el 20 de agosto, en la revancha ante la U por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Además de este castigo, tienen pendiente el pago de la multa de 250 mil dólares, que serán descontados de los derechos de televisión cuando puedan volver al ruedo internacional, en el mejor de los casos en 2027.

Cabe recordar que Independiente y la U animaron una intensa disputa fuera de la cancha por lo sucedido en aquella noche al otro lado de la cordillera, partido que fue cancelado y donde la Comisión de Disciplina de Conmebol falló a favor de los azules, quienes avanzaron a cuartos de final y llegaron hasta semis.

En el Rojo hay varios rostros conocidos, como el propio Quinteros, que fue DT de Colo Colo entre 2020 y 2023, además de los futbolistas chilenos Felipe Loyola, Pablo Galdames, Luciano Cabral y Lautaro Millán.

