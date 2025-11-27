Semanas atrás se encendió el rumor sobre un posible regreso de Maxi Falcón a Colo Colo. Rápidamente, el propio manager del ‘Peluca’ salió a desmentir los rumores de una posible partida del Inter Miami. Sin embargo, el zaguero esta vez estaría sonando en un grande del continente.

Y es que Independiente vuelve a encender el mercado de pases y esta vez el nombre que aparece en el radar es precisamente el del uruguayo, jugador recordado en Sudamérica por su intensidad y carisma en Macul.

Hoy, desde detrás de la cordillera lo mencionan como una de las opciones que maneja la dirigencia en caso de que Tomás Lomónaco deje el club. Así lo sostiene el portal partidario Diablos Del Rojo, quienes aseguran que la búsqueda de alternativas en defensa ya comenzó y que Falcón está entre los nombres evaluados.

Independiente habría puesto sus ojos en Maxi Falcón (Foto: Getty)

El defensor uruguayo, conocido por su fiereza en la marca y su estilo aguerrido, dejó una huella importante en el fútbol chileno antes de partir a la MLS, donde ha tenido continuidad en el equipo estadounidense encabezado por Lionel Messi y Luis Suárez.

¿Qué chances tiene Maxi Falcón de ir a Independiente?

Eso sí, ficharlo no parece un movimiento sencillo. Inter Miami compró su pase hace pocos meses y, según ha trascendido, no está dispuesto a desprenderse del uruguayo a menos que llegue una oferta económicamente relevante. Por ahora, desde el entorno del jugador no han señalado contactos formales.

En Avellaneda, sin embargo, el inicio del mercado estival ya obliga a anticipar escenarios. Si la salida de Lomónaco termina por concretarse, Independiente deberá rearmar su última línea, y en ese contexto nombres como el de Falcón vuelven a tomar vigencia, aunque sea de manera preliminar.

El historial reciente del Peluca también juega a su favor: en Colo Colo fue pieza clave y uno de los defensores más regulares del torneo, mientras que en la MLS ha sumado experiencia internacional y un perfil competitivo que seduce a cualquier cuerpo técnico y, en su caso, el actual DT del ‘Rojo’, Gustavo Quinteros, lo conoce de sobra.

