El mercado de fichajes se sigue moviendo y en Colo Colo podrían tener varias novedades en los próximos días, tanto de refuerzos como salidas.

En las últimas horas, había aparecido el rumor de un acercamiento del Cacique con el volante Pablo Galdames de Independiente de Avellaneda, con la idea de un trueque con Vicente Pizarro.

Pero desde el otro lado de la cordillera descartaron que el Vicho esté en los planes del Rojo, aunque Galdames sí habría sido ofrecido.

Así lo informó el periodista Nahuel Ferreira de Radio Punto AM en su cuenta de X.

“Si bien el volante Pablo Galdames fue ofrecido a Colo Colo, por ahora el conjunto chileno no mostró ningún interés por el jugador de Independiente”, comenzó diciendo.

“Además, me descartan por completo el rumor de un posible trueque por Vicente Pizarro”, completó la información.

De igual forma, se sabe que el volante de 23 años está en la vitrina de Colo Colo para este mercado, ya que es uno de los grandes activos del club y necesitan hacer caja tras una temporada para el olvido.

Cabe recordar que el actual entrenador de Independiente es Gustavo Quinteros, quien dejó huella en Colo Colo entre 2020 y 2023. Es por esto que se vinculan algunos nombres del cuadro popular con el equipo trasandino.

Vicente Pizarro no está en los planes de Independiente. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

