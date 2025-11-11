Colo Colo esta semana no saltará al terreno de juego dentro de la Liga de Primera, pero si lo hará fuera de este por un importante motivo que involucró al club en esta temporada.

En la actual edición de la Copa Libertadores, dentro del duelo entre Colo Colo y Fortaleza, se vivió una triste situación, en la que dicho partido fue suspendido al minuto 70 tras la invasión de los hinchas al campo de juego.

¿El motivo? el lamentable fallecimiento de dos hinchas de Colo Colo en las afueras del Estadio Monumental, hizo que algunos de los fanáticos del club invadieran el terreno de juego para dar a conocer esta situación.

Tras esto, la organización tomó la decisión de suspender este partido por ‘falta de garantías de seguridad’. Después de esto, la CONMEBOL tomó una dura decisión en contra de Colo Colo.

Colo Colo busca reducir su sanción | Foto: Photosport

Los ‘Albos’ perdieron este partido ante Fortaleza por 3-0 y además a Colo Colo se le castigo con 5 partidos como local sin público y otros 5 partidos en condición de visitante, sumado también a la multa económica cercana a los 80.000 USD.

Colo Colo va al TAS

Así lo informó hace unas horas el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gomez, en la que señaló que Colo Colo saltará al campo de juego, pero ante el TAS para salir a defenderse de lo que es este duro castigo por parte de la CONMEBOL.

“Colo Colo se defiende ante el TAS!! Esta semana presentarán testigos (jugadores y personal administrativo del club) para responder las preguntas del tribunal. La idea es rebajar la sanción de Conmebol, cinco partidos sin público, de los cuales ya se cumplieron dos”, informó.

En Colo Colo buscarán salir airosos de lo que será esta apelación, en donde esperan poder lograr una reducción de partidos por lo que es este castigo, en donde los ‘Albos’ ya han cumplido dos duelos de local y visitante de suspensión.

En Síntesis…

Colo Colo perdió 3-0 ante Fortaleza por suspensión tras invasión de hinchas.

CONMEBOL sancionó a Colo Colo con 5 partidos sin público local y visitante, además de una multa de 80.000 USD.

Colo Colo presentará testigos esta semana ante el TAS para rebajar la sanción impuesta.



