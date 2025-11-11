Colo Colo sacó adelante un partido bravo el fin de semana pasado ante Unión Española, equipo al cual derrotó por 2-1 luego de haberse quedado con un hombre menos por la expulsión de Jonathan Villagra.

En la conferencia de prensa post partido, Fernando Ortiz rescató el ‘carácter’ del plantel albo para quedarse con los tres puntos y seguir soñando con meterse a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Uno que no estuvo muy de acuerdo con las palabras del ‘Tano’ fue Claudio Borghi, ex entrenador del Cacique quien en ESPN Chile soltó: “Es culpa de los jugadores que no están teniendo un nivel adecuado”.

Bichi reaccionó a palabras de Ortiz. | Foto: Photosport

En esa línea, refuta las palabras del actual entrenador de Colo Colo: “Él habla de carácter, que es importante en el fútbol, pero el carácter para sobreponerse a situaciones, no futbolísticamente”, sostuvo.

“Yo puedo demostrar carácter recuperando balones, haciendo una entrega mayor física, pero el carácter de jugar, de tener la pelota… me parece que para la calidad y cantidad de jugadores que tiene Colo Colo es muy poco”, complementó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Colo Colo no se vio bien dentro de la cancha ante Unión Española, pero logró el objetivo y se le dieron los resultados como para ilusionarse con entrar a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

En síntesis

Colo Colo derrotó 2-1 a Unión Española el fin de semana pasado pese a una expulsión.

El exentrenador Claudio Borghi criticó en ESPN Chile el nivel de los jugadores de Colo Colo.