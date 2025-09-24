Colo Colo se alista con todo para lo que será un importante partido dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ se enfrentarán a Deportes Iquique con el gran objetivo de sumar los tres puntos para seguir en la lucha de ingresar a puestos de competencia internacional.

Por lo que ha sido esta irregular temporada para el ‘Popular’ en este 2025, en Colo Colo ya parecen poner la mente en lo que es el próximo año, en donde esperan poder dejar en el olvido este triste año de centenario, en la que no cosecharon títulos.

Ante esto, uno de los grandes temas para la próxima temporada es lo que será la estructuración de su plantilla, en donde los ‘Albos’ ya empiezan a ver nombres para poder fichar y al parecer, ya tienen a un gran candidato, que juega en el fútbol chileno.

El periodista colombiano, Pipe Sierra informó en su cuenta de ‘X’ que Colo Colo estaría tras los pasos del delantero de Deportes Limache, Luis Guerra, quien ha sido una de las grandes figuras del conjunto ‘Tomatero’.

Guerra está en la lista de Colo Colo| Foto: Photosport

“El extremo venezolano, Luis Guerra (28), tiene posibilidades de seguir su carrera en Colombia en 2026. Es considerado uno de los mejores extranjeros en Chile. Varios clubes lo siguen desde junio: Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Colo Colo y Coquimbo Unido“, remarca el comunicador.

En esta posible carrera, Colo Colo claramente no correría solo por el fichaje de Guerra, ya que gracias al gran nivel del jugador venezolano, muchos equipos han puesto los ojos en el habilidoso extremo.

Los números de Luis Guerra en este 2025

El delantero venezolano ha disputado 30 partidos en este año con la camiseta de Deportes Limache, en la que ha anotado en tres oportunidades y ha aportado con nueve asistencias.