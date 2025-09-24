Han pasado varias semanas desde que Fernando Ortiz asumió como director técnico de Colo Colo, en donde el ‘Tano’ tuvo su esperado debut ante Universidad de Chile y fue absolutamente estrepitoso: 0-3 en la Supercopa del fútbol chileno.

De igual manera, la gran misión del nuevo entrenador albo es clasificar al equipo a una copa internacional para la próxima temporada y, para lograr aquello, debe trabajar mucho en el día a día con el plantel del Cacique.

En esa línea y según revelaron desde Dale Albo, Fernando Ortiz estaría absolutamente sorprendido con el nivel de un canterano que no estaba en el radar de absolutamente nadie en Colo Colo: Víctor Campos.

Víctor Campos ya disputó amistoso con Colo Colo. | Foto: Photosport

¿Quién es? Campos es formado en las inferiores de Colo Colo, juega de defensor cargado a la derecha e incluso vio minutos en el amistoso ante el Real Valladolid disputado en el Estadio Monumental donde ganaron los españoles por 2-0.

Cabe recordar que, a su llegada a Colo Colo, Fernando Ortiz mencionó la importancia de los jugadores jóvenes para él en el armado de un plantel, aunque eso no se vio en la Supercopa que perdió ante los azules.

¿Podrá tener su debut profesional con el Cacique Víctor Campos? El tiempo -y las decisiones de Fernando Ortiz- dirán si el jugador puede debutar esta temporada con el Cacique o si tendrá que seguir esperando.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Este viernes 26 de septiembre a las 7 de la tarde, Colo Colo saltará a la cancha del Estadio Monumental para enfrentar a Deportes Iquique en un compromiso pendiente por la Liga de Primera 2025.