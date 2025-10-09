Este jueves desde las 20:00 horas Colo Colo busca abrochar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025, enfrentando a San Lorenzo de Almagro.

El escenario es el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón en el Gran Buenos Aires, ya que el torneo se está disputando en Argentina.

Las albas llegan como líderes del Grupo C con seis puntos, luego de haber vencido a Olimpia (2-0) y Sao Paulo (1-0).

Los resultados que necesita Colo Colo para clasificar

Es por esto que con un empate esta noche las tricampeonas del fútbol chileno asegurarán el liderato del grupo y su clasificación a la ronda de los ocho mejores equipos de Sudamérica.

Mientras que un triunfo sería más que suficiente para seguir encaminadas en busca de su segundo título de Copa Libertadores.

Finalmente, con una derrota las dirigidas por Tatiele Silveira igual podrían avanzar de fase, siempre y cuando San Lorenzo no se imponga por dos goles de diferencia o más y que Sao Paulo no replique lo mismo contra Olimpia.

Así están los puestos del Grupo C: 1° Colo Colo (6 pts); 2° Sao Paulo (3 pts); 3° San Lorenzo (3 pts); 4° Olimpia (0 pts).

Colo Colo viene de vencer por 1-0 a Sao Paulo en la Copa Libertadores Femenina. (Foto: @ColoColoFem)

¿Cómo ver el partido de Colo Colo vs San Lorenzo?

El partido de las albas es transmitido en vivo y gratis a través del canal Chilevisión Deportes de la plataforma Pluto TV.