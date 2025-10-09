Colo Colo femenino puede sellar esta tarde su clasificación a los cuartos de final de Copa Libertadores. En frente, las albas tendrán a San Lorenzo de Almagro, equipo que va por el milagro ante las albas y también buscará meterse dentro de las ocho mejores del certamen continental.

Las albas son líderes del Grupo C con seis puntos tras imponerse a Olimpia y Sao Paulo en las fechas 1 y 2. Primero vencieron por 2 a 0 a las paraguayas y luego fue un 1 a 0 que logró dejar al “Cacique” a tiro de cañón para avanzar a cuartos. Los tres goles han sido marcados por Mary Valencia.

Un empate frente a San Lorenzo en esta jornada, será suficiente para que el equipo de Tatiele Silveira logre acceder a cuartos de final.

Para este compromiso, la DT brasileña de Colo Colo femenino, Tatiele Silveira, ya tiene definido el once que se medirá ante el “Ciclón” en busca de la clasificación.

Así formará Colo Colo femenino ante San Lorenzo por Copa Libertadores

¿A qué hora juegan Colo Colo vs San Lorenzo por Copa Libertadores femenina?

El partido entre Colo Colo vs. San Lorenzo por la última jornada de la fase grupal de Copa Libertadores femenina, se jugará este jueves 9 de octubre desde las 20:00 horas.