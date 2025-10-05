Colo Colo se sigue preparando para lo que será esta etapa final del torneo nacional, en el que los ‘Albos’ tienen como gran misión el poder conseguir un cupo para las competencias internacionales en el 2026.

En los últimos días, el entrenador del ‘Cacique’, Fernando Ortiz conversó con Radio Cooperativa y se refirió a lo que ha sido el trabajo del volante, Vicente Pizarro, a quien lo destaca de gran forma por lo que es su aporte en el grupo.

“Vicente de todos lo que dicen, yo agrego que es un excelente ser humano, donde quiere aprender a cada momento y se entrena al 100% en cada momento”, parte señalando Ortiz.

En esa línea, el DT argentino le hizo un brutal elogio al ‘Vicho’ a quien lo considera un importante jugador y lo apunta a ser el jugador del futuro en nustro país.

Ortiz elogia a Pizarro | Foto: Photosport

“Es el futuro de Chile, tiene ese don donde capta el liderazgo tanto de Arturo, Esteban y los mismos jugadores de experiencia y él quiere aprender y aprender”, remarca.

Ortiz no duda de la capitanía de Pizarro

Concluyendo, Ortiz declara de que todas esas grandes cualidades futbolísticas, le permiten hoy en día a Vicente Pizarro tener un rol crucial en el ‘Cacique’ como capitán.

“Marca esa pauta en aquello, donde realmente la capitanía está realmente bien destinada”, cerró.