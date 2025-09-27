Tras la contundente goleada 4-0 sobre Deportes Iquique en el debut de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dialogó con los medios y se refirió a la complicada semana que enfrentó luego que le pidieran la renuncia al directorio.

“Nunca me hubiese esperado que algunas personas de la mesa pidieran la renuncia del presidente 48 horas antes de un partido. Es una irresponsabilidad tremenda. Las soluciones no son esas. Además, los argumentos que dieron son de una bajeza tremenda… utilizar a los dos niños que murieron el 10 de abril solo abre una herida enorme en los colocolinos”, apuntó Mosa.

En cuanto a lo futbolístico, Mosa aseguró que ante Deportes Limache, en el reinicio de la Liga de Primera, los albos tendrán que buscar un recinto para ser locales, ya que en la cancha del Monumental está agendado el recital de la banda Imagine Dragons.

“Hace tiempo tenemos un acuerdo para arrendar el Estadio Nacional por si tenemos algún problema con la cancha para ese día 27 para jugar con Limache. Si no están dadas las condiciones aquí en la cancha tenemos arrendado el estadio Nacional para jugar como local”, argumentó.

Colo Colo vendería su naming rights para costear su financiamiento (Photosport).

El nuevo Monumental vendería su nombre a una marca

En la línea del estadio Monumental, Mosa entregó nueva información respecto a la reestructuración del recinto de Macul, revelando que el directorio analiza la opción de vender el nombre del nuevo estadio a una marca, tal como lo hizo la UC con el Claro Arena, con el fin de conseguir financiamiento.

“Estamos trabajando silenciosamente. En el directorio pasado entregamos avances para lo que sería la compañía de los naming rights, que nos va a ayudar a buscar los recursos…”, indicó el empresario puertomontino.

En esa línea, y respecto a los avances del principal proyecto del Centenario albo, Mosa complementó que “el tema de los accesos biométricos es súper importante, porque colocará al Monumental a la par de los estadios más importantes del mundo”.