Colo Colo goleó este viernes a Deportes Iquique en su último partido previo al receso de la Liga de Primera por el Mundial Sub 20. Los goles fueron obra de Marcos Bolados, Mauricio Isla, Claudio Aquino y Arturo Vidal.

Si bien la goleada alba fue bastante holgada, como hacía tiempo el cuadro popular no podía hacerlo, hay quienes creen que no se le debe dar mayor importancia debido al momento que atraviesa el cuadro iquiqueño.

Así al menos lo ve el periodista Jorge “Coke” Hevia, quien en diálogo con BOLAVIP analizó lo que fue el triunfo del “Cacique” y el desempeño de Fernando Ortiz en su debut en el Estadio Monumental.

“¿Qué pasa si sacamos este partido del análisis y esperamos al próximo? Digo porque Iquique está descendido. Ahora es cierto, a un equipo que está descendido tienes que ganarle con holgura y lo hizo bien Colo Colo. Pero a mí lo que me falta de Ortiz e meter más manos”, indicó el comunicador en primera instancia.

Coke Hevia espera más de Fernando Ortiz

Si bien es cierto que Ortiz usó casi a los mismos jugadores que Jorge Almirón, hay que darle el mérito de haber dado paso al ingreso de jóvenes como Manley Clerveaux y Leandro Hernández sobre el final del encuentro. Aún así, el “Coke” señaló que: “Siguen siendo los mismos jugadores y yo creo que siempre ha sido un problema más de jugadores que de funcionamiento, pero hay que darle que ganó bien”.

Coke Hevia le baja todo el perfil a la goleada alba sobre los iquiqueños (Foto: Photosport)

“Habría que hacer la evaluación sin Iquique, porque es el equipo más débil del torneo. Pero hoy día vi a Aquino cargado una banda, Cepeda corrido al perfil que tal vez no es el mejor, Bolados de nueve…”, agregó.

Finalmente, aseguró que a los albos hay que darles tiempo para ver si es que se nota la mano del “Tano” Ortiz: “Pero yo digo, vamos a dejarlos tranquilos, viene el parate y a la vuelta hablamos, porque no me quiero enganchar con la nueva versión de Colo Colo de Ortiz porque está jugando con un rival que está descendido, insisto”.