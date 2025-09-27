Marcelo Barticciotto es sin duda uno de los más grandes ídolos de Colo Colo en toda su historia. Su nexo con el club fue tan enorme, que fue precisamente por el “Cacique” que al “7 del Pueblo” le faltaron muchas cosas más por conseguir en el deporte rey.

El propio “Barti” lo ve de esa forma. En conversación con el programa El Almanaque de Florete, dio a conocer sus grandes deudas en el fútbol.

“Me faltaron montón de cosas. Cuando la gente dice ‘lo tengo todo’ me parece que es pecar de soberbio. Siempre nos faltan cosas, no solo en el fútbol. Uno no logra hacer todo lo que hubiera querido”, comenzó diciendo el exjugador colocolino.

De igual forma, quiso aclarar que: “Pero no soy desagradecido. Yo le agradezco a Dios la carrera que he tenido y el afecto y el cariño que me brinda la gente, pero me faltaron un montón de cosas”.

Barti revela sus grandes deudas

Si bien tuvo chances de jugar por la albiceleste para la Copa América, siempre hubo algo que lo privó de ser convocado. Algo parecido ocurrió en La Roja, cuando ya era convocable en nuestra selección.

Por ello, según el propio Marcelo Barticciotto, una de sus grandes deudas fue: “Jugar en las selecciones, o en la argentina o en la chilena”.

“Jugar en Europa… tuve la posibilidad porque todos los años me iba y al final no me fui nunca. Volver a jugar en Argentina en algún momento en primera”, complementó.

Al cierre eso sí, enfatizó en que: “Pero si hubiese hecho todo eso, quizás no me hubiese quedado mucho tiempo en Colo Colo y no tendría todo el afecto de la gente”.