Colo Colo sigue moviéndose con intensidad en el mercado de pases y una de las zonas que más preocupa en Macul es la defensa. Las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas dejaron al plantel corto en nombres y obligaron a Blanco y Negro, junto a Fernando Ortiz, a acelerar gestiones para reforzar la última línea cuanto antes.

En ese escenario, durante las últimas horas apareció un nombre que no estaba en el radar público, pero que rápidamente comenzó a tomar fuerza. El periodista Jorge “Coke” Hevia reveló que el uruguayo Javier Méndez, defensor central de Peñarol, está en conversaciones para transformarse en nuevo jugador del ‘Cacique’ de cara a la temporada 2026.

Javier Méndez de Peñarol podría convertirse en nuevo fichaje del Cacique (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

El comunicador detalló que Daniel Morón ya se encuentra en contacto directo con los representantes del zaguero, gestionando las condiciones de una posible llegada: “El central uruguayo Javier Méndez de Peñarol está negociando con Colo Colo. Morón está comunicándose con sus representantes y es una opción”, publicó Hevia en su cuenta de X, generando inmediata reacción entre los hinchas albos.

Méndez, de 31 años, viene de un año cargado de minutos en el ‘Manya’, donde logró consolidarse como una pieza fija del conjunto carbonero. Su nombre gusta en el Monumental por su fortaleza física, liderazgo y regularidad, atributos que el cuerpo técnico considera fundamentales para reconstruir la defensa tras la partida de dos titulares.

Los datos de Javier Méndez que seducen a Colo Colo

El charrúa cuenta además con un recorrido interesante fuera de su país. Ha jugado en Argentina con Unión de Santa Fe, en Colombia con Independiente de Medellín y en Brasil con América Mineiro, sumando experiencia continental y ritmo competitivo en ligas exigentes. En Uruguay, defendió los colores de Racing de Montevideo, Danubio y el propio Peñarol.

Actualmente, ‘El Sicario’ tiene contrato vigente con Peñarol hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier movimiento dependerá de un acuerdo entre clubes. Su ficha está tasada en alrededor de 450 mil euros, según Transfermarkt, un monto que Colo Colo mira con atención considerando su necesidad inmediata de reforzar la última línea.

En la reciente temporada, el defensor disputó 42 partidos entre torneos nacionales y competencias internacionales, acumulando 3.081 minutos y aportando con un par de goles. Sus números y su regularidad lo transforman en un candidato atractivo para un Colo Colo que necesita experiencia y solvencia defensiva.

Por ahora, las conversaciones avanzan en silencio, pero el nombre de Javier Méndez se instala como una opción concreta para reforzar al Cacique. La pelota está en la cancha de Blanco y Negro, que deberá acelerar si quiere sumar al uruguayo antes que otros clubes aparezcan en la negociación.

DATOS CLAVE

El defensa uruguayo Javier Méndez negocia su incorporación a Colo Colo para la temporada 2026.

El zaguero Javier Méndez disputó 42 partidos y sumó 3.081 minutos este año con Peñarol.