El defensa Iván Román habló en conferencia de prensa, siendo consultado por la premiación del Balón de Oro donde está nominado Vozinha.

Este jueves hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental, donde habló uno de los defensas de Colo Colo. Se trata de Iván Román, quien se refirió al partido del domingo contra Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

“Es un partido muy importante, tenemos que volver a sumar de a tres, tenemos que seguir esa diferencia de puntos que es muy importante para lo que resta de campeonato”, indicó el zaguero central.

Luego, tuvo palabras para la compleja programación del fútbol chileno, en que el Cacique cumplirá dos semanas sin competir, lo que ha afectado al rendimiento del equipo que es líder del torneo.

“Personalmente no me gusta, siento que lo más importante es jugar, y sería idal que se jugara seguido, que los partidos no se suspendan”, comentó.

Iván Román en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Foto: Captura)

Vozinha y el Balón de Oro

En la instancia, también fue consultado por el Balón de Oro donde está nominado como mejor arquero el caboverdiano Vozinha, quien se unió al cuadro popular tras su gran actuación en el Mundial 2026.

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En medio de la discusión por si el golero debe ir a la ceremonia de premiación del próximo lunes en Londres, el futbolista que pertenece al Atlético Mineiro puso la pelota al piso.

“Es muy bonito que un jugador del club esté representando en un escenario tan importante como lo es el Balón de Oro, pero creo que son cosas que yo no hablo con Vozinha sobre el Balón de Oro, hablamos del día a día, de cómo uno está, de los entrenamientos”, señaló Román.

“Sobre el grupo se ha relacionado muy bien, es un jugador más que se lleva muy bien con todos los compañeros y está sumando igual que todos”, completó el jugador de 20 años.