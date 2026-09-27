El volante y crack nacional, Arturo Vidal hace su gran apuesta por este jugador de la Selección Chilena.

La Selección Chilena tuvo su primer gran encontrón dentro de esta Fecha FIFA, en donde ‘La Roja’ partió con el pie izquierdo su expedición tras caer por la cuenta mínima ante Canadá, en lo que contó con la gran polémica arbitral, quien expulsó a Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.

A pesar de lo que fue este duelo, el futbolista nacional Arturo Vidal dijo presente en el ‘Reacts’ de Mega para analizar el partido de Chile, en la que mostró toda su aprobación a la dupla de centrales que alineó Nicolás Córdova con Jonathan Villagra e Iván Román.

“Me encantó esta pareja, era lo que quería, esperaba que el entrenador le diera la oportunidad a estos dos centrales, que son muy buenos”, partió señalando Vidal.

Siguiendo en esto, el ‘King’ profundizó en lo que ha sido el crecimiento de Iván Román en su vuelta al fútbol chileno, en la que indica que ha retomado su buen nivel, el que lo llevó a fichar en el fútbol brasileño.

Vidal apuesta todo por Román | Foto: Photosport

“Han crecido mucho los dos, Román en muy poco tiempo ha mejorado mucho, de verdad que venía con poca confianza desde Brasil, pero se ha puesto a punto”, remarca.

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Finalmente, Vidal puso todas sus fichas por Iván Román para ser un gran estandarte en la zaga de la Selección Chilena y en la que incluso se animó a decir que el joven zaguero tiene muchas cosas de lo que fueron los inicios de la carrera del ‘King’.

“Es un jugador muy agresivo, es muy parecido a mi cuando empecé a jugar yo de stopper. Me gusta mucho. Es la hora de dar la oportunidad a estos dos centrales que nos pueden dar mucho”, cerró.