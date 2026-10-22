El entrenador Fernando Ortiz empieza a definir el equipo titular para la visita de Colo Colo a Palestino del próximo domingo en Santa Laura.

En Colo Colo se siguen preparando para la vuelta a la competencia después de casi dos semanas sin compromisos, donde ahora retomarán la acción ante Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

El entrenador Fernando Ortiz está preparando dos cambios en la formación, en comparación al equipo titular que cayó por 5-2 frente a Coquimbo Unido el pasado 11 de octubre.

Según la información del periodista Jade Quiñones de ESPN, la gran novedad sería la titularidad de Vozinha, pues el técnico argentino se inclinaría por la experiencia ante los errores cometidos por el juvenil Gabriel Maureira, para no seguir dejando escapar puntos.

Todo parece indicar que el caboverdiano no viajará a la ceremonia del Balón de Oro que se realizará el lunes en Londres, donde está nominado al premio ‘Lev Yashin’ como mejor arquero.

Vozinha se perfila para convertirse en el arquero titular de Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

La otra sorpresa que apareció en la práctica de este jueves es el canterano Gedeón Díaz, pues el técnico argentino le daría la confianza como volante abierto por la banda izquierda, en el lugar que habitualmente aparece Diego Ulloa.

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Uno que generó prepcupación en los últimos días en el Estadio Monumental fue el atacante Leandro Hernández, que se ausentó algunos días por un virus, pero esta jornada apareció entrenando en la oncena estelar.

La probable formación de Colo Colo: Vozinha; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Gedeón Díaz; Álvaro Madrid, Leandro Hernández; Javier Correa.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Palestino vs. Colo Colo?

El partido entre Palestino y Colo Colo está programado para el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura, con el arbitraje de Piero Maza.