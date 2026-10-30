El entrenador de Colo Colo citó a 20 jugadores para el partido clave de este viernes, donde volvió a ser radical con sus dirigidos.

En Colo Colo tienen todo listo para enfrentar esta tarde a Universidad de Concepción por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026, donde buscarán volver a la senda del triunfo después de cuatro partidos.

Los albos necesitan ganar sí o sí para no seguir perdiendo la ventaja que les va quedando en la lucha por el título, por lo que el entrenador Fernando Ortiz ha tenido que dar varios mensajes al plantel.

La semana pasada dejó fuera de la convocatoria a Diego Ulloa, que venía siendo titular indiscutido por la banda izquierda. Y esta vez, decidió marginar a otro de los llamados a ser “figura”.

Se trata del defensa Iván Román, que es uno de los dos refuerzos que trajo el Cacique para este segundo semestre, a préstamo desde el Atlético Mineiro de Brasil.

El zaguero de 20 años había sido suplente ante los árabes el pasado domingo, ingresando en el segundo tiempo, pero no tuvo un buen cometido.

Esto le costó estar esta jornada frente al Campanil, siendo el gran damnificado en la convocatoria. Mientras que Ulloa vuelve a la lista del Tano Ortiz.

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Otro que estará disponible es el delantero Marcos Bolados, que se perdió el partido pasado por molestias físicas. El antofagastino se recuperó a tiempo y será una alternativa ante la lesión del juvenil Leandro Hernández.

También entró en los planes del estratega de 48 años el volante trasandino Claudio Aquino, que está listo para competir por un puesto según las palabras del mismo DT en conferencia de prensa.

Por el lado de los arqueros, Ortiz se la vuelve a jugar por la experiencia, donde Vozinha se mantiene como titular y el suplente será Fernando De Paul, dejando fuera a los canteranos Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva.

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La citación de Colo Colo vs. U. de Concepción.

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Palestino?

El partido entre Colo Colo y Palestino se disputa este viernes 30 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026.