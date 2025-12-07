Colo Colo juega este domingo su último partido por la Liga de Primera 2025, en donde recibirá en un repleto Estadio Monumental la visita de Audax Italiano con la ilusión de meterse a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

La última caída de los albos ante Cobresal en el norte del país hizo que los dirigidos por Fernando Ortiz ya no dependan de sí mismos para clasificar al torneo internacional, por lo que deberán esperar que se dé otro resultado.

Colo Colo le prende velas a Ronald Fuentes y Ñublense. | Foto: Photosport

En concreto, el Cacique necesita imponerse por cualquier marcador al cuadro itálico hoy día y esperar que Cobresal pierda ante Ñublense. Cualquier otra combinación de resultados deja al Cacique fuera de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

La tarea no solo no es fácil ya que se enfrentará a uno de los buenos equipos que tuvo la Liga de Primera 2025, sino que también porque dependen de un Ñublense que no gana hace varios partidos y no se juega absolutamente nada.

La suerte está echada para el Cacique y seguramente prenderán velitas en el Estadio Monumental a Ronald Fuentes y el cuadro chillanejo, aferrándose a la última esperanza para que la temporada del 2025 haya sido un completo y rotundo fracaso.

