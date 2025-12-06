Colo Colo dio a conocer la lista de jugadores citados para el trascendental duelo de este domingo frente a Audax Italiano, en la última fecha de la Liga de Primera 2025. El equipo de Fernando Ortiz llega con la obligación de ganar y esperar un resultado externo para luchar por un cupo en la Copa Sudamericana.

El Cacique mantiene una base habitual del plantel para afrontar el choque ante los itálicos, en un Estadio Monumental que estará totalmente repleto. Sin embargo, al menos tres ausencias llaman bastante la atención.

Se trata de Salomón Rodríguez, Erick Wiemberg y Mauricio Isla. Los tres quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica, un movimiento que sorprendió a los hinchas y a la prensa.

Fernando Ortiz golpea la mesa en Colo Colo para “la final” ante Audax (Foto: Alejandro Pizarro/Photosport)

El caso más comentado fue el de Salomón Rodríguez, quien perdió terreno durante el segundo semestre y nuevamente no será alternativa en ofensiva. A eso se suma la ausencia de Wiemberg, un habitual titular al igual que Isla quien tampoco aparece entre los citado en la oncena del ‘Tano’.

Con esta convocatoria, Fernando Ortiz afina los últimos detalles y apuesta por un grupo específico de jugadores para enfrentar a Audax Italiano. El ‘Cacique’ buscará cerrar el año con un triunfo que lo mantenga con vida en la lucha por entrar a copas internacionales, dependiendo también del resultado entre Cobresal y Ñublense. El domingo será clave para saber si la lista seleccionada por el DT entrega el golpe que los Albos necesitan.

La lista de citados de Colo Colo

