El mercado de pases dentro de nuesto fútbol chileno empieza a dar sus primeros pasos pensando en la temporada 2026, en la que cada uno de los clubes busca poder reforzarse de la mejor forma posible para el próximo año.

Por esto ya los equipos empiezan a moverse con todo en este mercado y varios jugadores comienzan a sonar en más de un club dentro del fútbol nacional, en donde en las últimas horas ha existido una importante novedad.

Se trata del defensor nacional, Jorge Espejo, quien tras una gran temporada en Audax Italiano comenzó a sonar en más de un equipo en este mercado, en la que uno de los equipos que lo buscaba era Colo Colo pensando en el 2026.

Con el pasar de los días, varios equipos comenzaron a entrar en la lucha por este jugador, en la que se adelantó con todo y ya tiene todo acordado para ser nuevo refuerzo de un equipo de primera división.

Espejo no llegará a Colo Colo | Foto: Photosport

U. de Concepción se queda con Espejo

Hace unos instantes, el club recientemente ascendido, Universidad de Concepción informó en su cuenta de Instagram que llegó a un principio de acuerdo con Jorge Espejo para ser jugador del ‘Campanil’ para el 2026.

“Universidad de Concepción informa que ha alcanzado un principio de acuerdo con Cobreloa para concretar la incorporación de dos jugadores del cuadro loíno. El primero de ellos es Jorge Espejo, quien llegará al Campanil mediante la cesión definitiva de sus derechos federativos“, informó sobre el lateral.

De esta forma, Colo Colo le dice adiós a uno de sus jugadores que tenía en carpeta para poder reforzar su plantel pensando en la próxima temporada, en la que Espejo llega a nutrir la plantilla del recién ascendido.

