Colo Colo dio por finalizada una temporada para el olvido el domingo pasado, en donde cayó 1-2 ante Audax Italiano en el Estadio Monumental y no pudo lograr la clasificación a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

En el día de ayer se desarrolló una reunión de directorio en Blanco y Negro, donde quedó materializada la continuidad de Fernando Ortiz al mando del equipo y, además, se comunicó la salida de 4 jugadores.

Óscar Opazo, Emiliano Amor, Mauricio Isla y Sebastián Vegas no seguirán siendo parte del equipo para la temporada 2026, en donde el Cacique está absolutamente obligado a ser un protagonista en el plano local.

En la línea de las posibles salidas, Bolavip Chile hizo una encuesta en donde participaron más de 1000 personas y los hinchas señalaron con el dedo quiénes son los dos jugadores que deberían sumarse a Opazo, Amor, Isla y Vegas.

Con más de 400 votos, Esteban Pavez lidera la encuesta. Un poco más atrás lo sigue el uruguayo Salomón Rodríguez, quien tuvo una temporada para el olvido. El tercer puesto es para Arturo Vidal, mientras que el cuarto para Marcos Bolados.

Cabe recordar que diversos trascendidos aseguran que en Blanco y Negro le estarían buscando una salida a Esteban Pavez, quien tiene contrato por todo el 2026. Mismo caso de Salomón Rodríguez, a quien le buscan un club para que salga a préstamo y pueda volver a valorizarse.

En síntesis

La reunión de directorio de Blanco y Negro ratificó la continuidad de Fernando Ortiz.

Óscar Opazo, Emiliano Amor, Mauricio Isla y Sebastián Vegas no seguirán en Colo Colo para la temporada 2026.