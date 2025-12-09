Colo Colo dio por finalizada una temporada para el olvido el domingo pasado, en donde cayó de local ante Audax Italiano por 1-2 y, de esa manera, se despidió de la clasificación a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Todavía sin mucha claridad sobre quién será el entrenador de los albos de cara a la próxima temporada, lo cierto es que ya hay rumores sobre jugadores que podrían dejar el Estadio Monumental el próximo año.

En esa línea, fue el diario El Mercurio el que reveló el nombre de los 6 jugadores que Colo Colo buscaría dejar partir en calidad de préstamo para la temporada 2026 donde sólo tendrá actividad en el plano local.

Colo Colo buscaría la salidad de Esteban Pavez. | Foto: Photosport

Salomón Rodríguez, Brayan Cortés, Esteban Pavez, Bruno Gutiérrez, Cristián Riquelme y Daniel Gutiérrez serían los nombres que podrían dejar al Cacique y buscar nuevos rumbos en la Liga de Primera o en algún club en el extranjero.

Por lejos, uno de los nombres más llamativos es Esteban Pavez, quien hasta hace no mucho era el capitán de Colo Colo, pero fue absolutamente borrado por Fernando Ortiz en su llegada al cuadro popular.

Ahora, solo queda esperar a ver qué decisión tomará Blanco y Negro en conjunto con la gerencia técnica para determinar qué jugadores siguen defendiendo a Colo Colo y quiénes deben buscar nuevos rumbos.

En síntesis

Colo Colo perdió 1-2 de local ante Audax Italiano y se despidió de la Copa Sudamericana.

El Mercurio reveló seis jugadores que Colo Colo cedería a préstamo para la temporada 2026.