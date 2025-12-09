Coquimbo Unido se proclamó campeón de la Liga de Primera 2025 y una de las buenas figuras que tuvo el cuadro pirata en el segundo semestre fue Cristián Zavala, jugador que fue absolutamente desechado por Jorge Almirón en Colo Colo.

Zavala, quien pertenece al Cacique, está en el ojo del huracán ya que se debe zanjar su futuro en relación a si seguirá en el puerto pirata para la temporada 2026 o vuelve al Estadio Monumental para enfrentar un año sin copas internacionales.

Fue el propio jugador quien rompió el silencio sobre su futuro y en la Gala Crack de TNT Sports aseguró que “Esta semana tienen la reunión, porque tiene que decidirse luego para tranquilidad mía y saber qué va a pasar”.

Zavala quiere disputar Copa Libertadores con Coquimbo. | Foto: Photosport

En esa línea, Zavala no se hace problemas si tiene que regresar a los albos: “Que sea lo que dios quiera, si tengo que volver a Colo Colo voy a estar bien, y si me tengo que quedar en Coquimbo voy a estar bien también”.

Eso sí, en el cierre, Zavala marca de manera muy clara su preferencia de cara al próximo año que se avecina: “Es mucho más atractivo jugar Copa Libertadores, pero bueno, ahí tienen que decidirlo los dirigentes”, remató.

Así las cosas, los próximos días serán claves para determinar el futuro de Cristián Zavala y saber si volverá al Estadio Monumental o si continúa en la ciudad puerto una temporada más para disputar la Copa Libertadores de América.

