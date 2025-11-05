El cierre de la temporada 2025 está a la vuelta de la esquina para Colo Colo y el Cacique luchará en los 4 partidos que le restan de la Liga de Primera para tratar de meterse a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Independiente de que los albos logren o no el objetivo de tener participación internacional el próximo año, lo cierto es que se viene una poda importante y varios jugadores no seguirán en la institución de cara al 2026.

Mauricio Isla no seguiría en Colo Colo. | Foto: Photosport

Según informó ADN Deportes, hay cuatro jugadores que encabezan las salidas y estas se producirán independiente de la clasificación: se trata de los 4 jugadores que finalizan su vínculo en diciembre de este año.

¿Quiénes son? Emiliano Amor, Alexander Oroz, Mauricio Isla y Sebastián Vegas, quien está a préstamo desde el Monterrey de México y todo indica que, por su rendimiento, Colo Colo no tiene mucho interés en retenerlo.

Poco a poco comienza la poda en el Estadio Monumental y empiezan a avizorar una temporada 2026 que no será nada sencilla. Más si se considera que el Cacique tiene muy difícil la opción de instalarse en copas internacionales para la próxima temporada.

