Colo Colo logró el sábado pasado tres puntos importantes en su visita a Chillán, donde superó por la cuenta mínima a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún y se mantiene con vida pensando en la clasificación a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Una de las sorpresas en la jornada en el sur del país fueron las palabras de Javier Correa, delantero del Cacique quien, una vez finalizado el compromiso, declaró diciendo que le ‘chupaba un huevo’ lo que pasara más adelante.

Las palabras del ex Estudiantes de La Plata no fueron al voleo y fue Daniel Arrieta quien se encargó de destapar la olla y reveló para quién iba dirigida la declaración del artillero albo que atraviesa una dura sequía goleadora.

Correa disparó tras triunfo albo. | Foto: Photosport

“Tiene relación a algo que nosotros revisamos la semana pasada, previo a la reunión de directorio de Blanco y Negro, donde ¿se acuerdan ustedes que Ángel Maulén, uno de los miembros del directorio dijo ‘acá hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que repensar para el próximo año’?”, dijo en TNT Sports.

En esa línea, Arrieta suma y dice que “La respuesta de Correa sería a raíz de esta declaración de uno de los miembros del directorio de Blanco y Negro sobre esto de repensar los presupuestos. Obviamente, quizás se siente aludido el propio Javier Correa, porque también es uno de los sueldos más altos”.

Así las cosas, no cayó nada bien las palabras de Ángel Maulén en Javier Correa, quien no tuvo empacho en responderle. Ahora, el delantero se concentra para lo que será el duelo del sábado ante Unión Española en el Estadio Santa Laura.

En síntesis

Colo Colo ganó 1-0 a Ñublense el sábado pasado en el Estadio Nelson Oyarzún.

El delantero Javier Correa declaró “le chupaba un huevo” tras el partido contra Ñublense.

Las palabras de Correa fueron dirigidas a Ángel Maulén, director de Blanco y Negro.