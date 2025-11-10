Matías Fernández ya retirado de las canchas ahora como buen padre ‘chocho’ disfruta de los triunfos de su hija Aylén Fernández quien este fin de semana sorprendió al coronarse doble campeona nacional en la disciplina de patín carrera.

En el Parque Estadio Nacional, Aylén se colgó dos medallas de oro en las Nacionales de alta competencia, dominando las categorías prejuveniles de 200 metros más distancia y 1.000 metros sprint.

A través de sus redes, el ’14 de los blancos’ dedicó un emotivo mensaje a su hija: “¡Campeona nacional! Te felicito, mi Kuki! Más allá de las victorias, tú eres un ejemplo de disciplina, profesionalismo y perseverancia”, destacó el ex Colo Colo, demostrando su orgullo por la carrera de la joven deportista.

La carrera de la joven Aylén sigue demostrando que va creciendo a pasos agigantados. En mayo de este año, la deportista compitió en la Cup Gross-Gerau que se disputó en Alemania.

Tras su periplo en Europa, Fernández dialogó con LUN donde reveló la importancia de su padre en su carrera. “Le gusta mucho acompañarme y ver las competencias porque ahora las entiende y se entretiene mucho. También me dice que es un deporte donde Chile tiene campeones mundiales y que en general los apoyan muy poco”, detalló.

“Mi papá siempre me dice que disfrute el proceso, que tengo que pasarlo bien y que sea humilde en la victoria y perseverante en la derrota, porque estoy en un proceso de formación donde lo más importante es ir creciendo como deportista y persona”, confesó en aquella oportunidad.

