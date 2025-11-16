Matías Fernández, gran ídolo para muchos en Colo Colo, abordó lo que sería una posible carrera a futuro como DT del ‘Cacique’, elenco en donde brillara en el año 2006 y se convirtiera en el mejor jugador de América, único futbolista en conseguir dicho hito militando en un elenco de nuestro país.

En diálogo con La Tercera, ‘Matigol’ reconoció que siempre sigue de cerca al elenco popular y desea que le vaya bien en cada torneo. Sin embargo, bajó la intensidad de cualquier ilusión inmediata respecto a verlo en la banca: “Como te dije, ahora estoy en otros proyectos; estoy en otras cosas, siempre deseándole lo mejor a Colo Colo, que le vaya bien. Pero todavía no, así tan a largo plazo, no lo he pensado”, afirmó.

Matías Fernández aborda su futuro como posible DT de Colo Colo (Foto: Photosport)

El campeón de América 2015 explicó que su vida, luego del retiro, se ha encaminado por nuevas áreas que lo mantienen alejado de la rutina del fútbol profesional. Aun así, dejó abierta una pequeña ventana a futuro, aunque sin compromisos ni planes concretos por ahora.

Matías Fernández y su profundo amor por Colo Colo

El también exjugador del Villarreal, Sporting de Lisboa y Milan, también recordó cuáles fueron los momentos más determinantes de su carrera, especialmente su llegada a Macul a muy temprana edad. Según él, su acierto más grande se dio cuando apenas tenía 12 años y debió mudarse a Santiago para integrarse a la cantera alba.

“Yo creo que fue cuando quedé en Colo Colo, a los 12 años y yo no quería venirme a vivir a Santiago porque sentía que no estaba preparado. Ahí mi mamá fue la que me incentivó a venirme, y yo creo que esa fue la decisión clave que me pudo llevar a ser un jugador profesional”, recordó el exvolante.

El otrora “14 de los blancos” comentó que ese cambio marcó el rumbo de su carrera y le permitió vivir años inolvidables con la camiseta colocolina. Desde ahí construyó el camino que lo llevó a ser considerado uno de los jugadores más talentosos en la historia del fútbol chileno.

Consultado sobre si siente que quedó con alguna deuda pendiente como futbolista, Fernández fue tajante en su respuesta. Para él, todo lo que logró fue fruto de su entrega constante. “No, yo siento que lo di todo, me entregué al máximo, traté de dar lo mejor”, expresó.

De momento, Matías Fernández se mantiene lejos de la posibilidad de convertirse en entrenador del Cacique. Aun así, la nostalgia y la conexión eterna con Colo Colo hacen que, para muchos hinchas, imaginarlo en la banca no sea una idea descabellada. Pero según él mismo, si algún día ocurre, será algo que se dará más adelante, sin apuros.

EN RESUMEN…

Matías Fernández, considerado el mejor jugador de América 2006, descartó ser DT de Colo Colo por ahora, pues está enfocado en otros proyectos.

El exfutbolista de Colo Colo recordó que la decisión clave de su carrera fue mudarse a Santiago a los 12 años para integrarse a la cantera alba.

El campeón de América 2015 aseguró que no tiene deudas pendientes como futbolista, ya que se entregó al máximo en su carrera.