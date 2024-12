Colo Colo está en un periodo de renovaciones. Uno de los jugadores que aún no extiende su vínculo es Marcos Bolados, delantero de 28 años que fue importante en las rotaciones de Jorge Almirón en la temporada 2024.

Blanco y Negro está en negociaciones con el antofagastino, pero también apareció un interés de Barcelona de Guayaquil, un gigante de Ecuador. Daniel Arrieta reportó en TNT Sports que la situación para renovar a Bolados está complicada.

“La información que entregaron desde la dirigencia la semana pasada es que todavía no había acuerdo económico con el jugador y lo que a mí al menos me dicen, como última información y más que nada desde el entorno de Bolados, es que está complicado y que por el momento no seguiría”, informó el periodista que cubre la actualidad del Cacique.

El profesional de las comunicaciones reveló que el cuadro Albo le realizó una oferta por un año con posibilidad de extender: “Me dicen que Bolados tiene la oferta, por ahora, sobre la mesa de un año con opción a dos, pero en paralelo su representante está negociando con el Barcelona de Guayaquil”.

Marcos Bolados está en negociación para renovar en Colo Colo. (Foto: Photosport)

Lo clave para definir el futuro de Marcos Bolados

El periodista Daniel Arrieta revela que el futbolista ficharía por Barcelona en el escenario de que la oferta sea mejor a la del Cacique en años de contrato y en el tema económico. “En caso de que el club de Ecuador supere las pretensiones económicas que estaba ofreciendo Colo Colo y le ofrezca una extensión mayor en tiempo, dos años por lo menos, lo más probable es que parta para Ecuador”.

Barcelona jugará la fase 2 de la próxima Copa Libertadores 2025, a diferencia de Colo Colo que entra directo a la fase de grupos.